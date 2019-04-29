МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООНИзвестия 15:45

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Космос Проблема в электроснабжении выявлена на МКС По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Армия и оружие В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.

Футбол Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.

Политика Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.

Экономика Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Энергетика Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии 26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Шоу-бизнес Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.

Общество Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Армия и оружие Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.

Космос ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта» ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Общество Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Политика Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.

Политика Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.