МИД обвинил США в препятствовании работы России в ООННародные новости вчера в 19:20

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН при помощи манипуляций с визовыми процедурами, используя тот факт, что штаб-квартира организации расположена в Нью-Йорке.

МИД обвинил США в препятствовании работы России в ООН

Экономика В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Экономика «Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).

Гаджеты Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate Кто является разработчиком экрана на OnePlus 7 Pro пока неизвестно, но ранее DisplayMate Technologies лучшими признавали экраны от Samsung.

Происшествия В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Авто Лидером авторынка Украины стали автомобили компании Renault Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года.

Футбол Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед» На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.

Общество Император Японии сегодня отречется от престола Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.

Политика Трамп продлил действие эмбарго на поставку нефти из Ирана Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Наука Ученые установили причину появления ранней седины Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.

Транспорт В ГИБДД решают ставить на учет «проблемных» водителей В России будет создана специальная база данных со злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые лишены прав.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.

Происшествия Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Экономика Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.

Наука Ученые признали невозможным полное излечение от рака Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.

Музыка Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.

Авто Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.