Политика
МИД обвинил США в препятствовании работы России в ООННародные новости вчера в 19:20
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН при помощи манипуляций с визовыми процедурами, используя тот факт, что штаб-квартира организации расположена в Нью-Йорке.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании
Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.
Обновлено в 03:20
Футбол
Игбун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ по версии InStat Index
Нападающий Уфы Сильвестер Игбун стал лучшим футболистом 26-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
Кто является разработчиком экрана на OnePlus 7 Pro пока неизвестно, но ранее DisplayMate Technologies лучшими признавали экраны от Samsung.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Лидером авторынка Украины стали автомобили компании Renault
Автомобили французской компании Renault стали самыми популярными среди украинских автолюбителей в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 01:11
Футбол
Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
Обновлено в 03:33
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Трамп продлил действие эмбарго на поставку нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
В ГИБДД решают ставить на учет «проблемных» водителей
В России будет создана специальная база данных со злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые лишены прав.
Обновлено в 03:24
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы
Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Экономика
Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае
С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Музыка
Алсу обвиняют в том, что она купила дочери победу на шоу
Победа досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой, хотя на фоне других претендентов – Максима Ержана и Валерия Кузакова она выглядела довольно бледно.
Обновлено в 03:30
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено 28 апреля в 05:11