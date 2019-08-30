Политика
Российская газетаМИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией
Грузинские власти целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу установки грузинского блокпоста на территории Южной Осетии.
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с чего всё началось
Как отметили дипломаты, речь идёт о провокационных действиях «на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы».RT на русском13:04
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МИД России призвал Грузию и Южную Осетию к сдержанности и продолжению диалога
Rambler News Service14:46
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Политика
Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:05
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Футбол
СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»
«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.
РБК 14:02
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00
Политика
Лукашенко собрал арбузы с девушками из службы делового протокола
Президент Белоруссии Александр Лукашенко организовал сбор урожая арбузов на своем приусадебном участке.
DP.RU 07:31
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Происшествия
В Москве при странных обстоятельствах погиб 14-летний подросток
В обстоятельствах странной гибели 14-летнего подростка на северо-востоке Москвы разбираются московские правоохранители.
Московский Комсомолец 14:17
Политика
Ни в «Бутырке», ни в «Лефортово»: Сенцова не нашли в московских СИЗО
Ранее пресс-секретарь СБУ заявила, что обмен заключенными между Украиной и Россией 30 августа не состоится Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово".
SM News 14:42
Происшествия
В Самаре возбудили дело после массового отравления суши
В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
Кино
Что смотреть в кино в выходные
"Тачка на миллион" (Driven) Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) случайно знакомится, а затем завязывает крепкую дружбу с конструктором Джоном Делореаном (Ли Пейс).
RT на русском 12:22
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Политика
Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.
Lenta.ru 11:22
Гаджеты
Компания Nike представила кроссовки с голосовым управлением
Кроссовки Adapt Huarache представлены компанией Nike.
7 новостей 06:28
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США
Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.
ТАСС 10:27
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49