с чего всё началось

Грузинские власти целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу установки грузинского блокпоста на территории Южной Осетии.

МИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией

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