МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»РИА Новости 04:01

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.

МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»

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