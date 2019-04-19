Политика
МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»РИА Новости 04:01
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
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Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского завершились
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве завершились.
Обновлено в 13:22
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Культура
Стал известен лауреат Платоновской премии в Воронеже
Лауреатом Платоновской премии в 2019 году стал театральный художник и писатель Эдуард Кочергин.
Обновлено в 12:18
Политика
Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС
Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Сирия и Россия обсудили повестку предстоящих переговоров в Нур-Султане
Президент Сирии Башар Асад обсудил со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым повестку предстоящих переговоров в Нур-Султане.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Появилось изображение процессора для настольных ПК AMD Ryzen 3 3200G Picasso
Первое фото процессора AMD Ryzen 3 3200G для настольных ПК опубликовал один из участников форума Chiphell.
Обновлено в 12:37
Происшествия
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга - певца Кристиана Костова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира
Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Интернет
В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft
Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники
Почти три сотни военных прибудут из Франции в Эстонию, сообщили во французском посольстве.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ
По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Обновлено в 10:19
Футбол
Яя Туре может продолжить карьеру в России
Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 12:29
Политика
Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера
Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика
Киевские националисты вышли на марш в поддержку Порошенко
Обновлено в 11:13
Происшествия
В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления
Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18