Политика

МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»РИА Новости 04:01

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
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Замглавы МИД РФ назвал доклад Мюллера бесполезной работой

Известия07:00

Кремль и МИД не нашли ничего интересного в докладе спецпрокурора Мюллера

Коммерсантъ05:51

МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»

РИА Новости04:01

МИД: Мюллер доказал, что Россия не вмешивалась в американские выборы

Вести.Ru04:52

МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера

РБК04:38

МИД заявил об отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы в США

RT на русском04:10

Рябков: доклад Мюллера не мог содержать никаких сенсационных выводов и заключений

ТАСС06:49
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Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского завершились

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве завершились.
Обновлено в 13:22
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Культура

Стал известен лауреат Платоновской премии в Воронеже

Лауреатом Платоновской премии в 2019 году стал театральный художник и писатель Эдуард Кочергин.
Обновлено в 12:18
Политика

Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС

Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Сирия и Россия обсудили повестку предстоящих переговоров в Нур-Султане

Президент Сирии Башар Асад обсудил со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым повестку предстоящих переговоров в Нур-Султане.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Гаджеты

Появилось изображение процессора для настольных ПК AMD Ryzen 3 3200G Picasso

Первое фото процессора AMD Ryzen 3 3200G для настольных ПК опубликовал один из участников форума Chiphell.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

Обновлено в 06:42
Происшествия

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга - певца Кристиана Костова.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира

Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Происшествия

При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек

По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Интернет

В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft

Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Почти три сотни военных прибудут из Франции в Эстонию, сообщили во французском посольстве.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ

По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Обновлено в 10:19
Футбол

Яя Туре может продолжить карьеру в России

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 12:29
Политика

Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера

Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика

Киевские националисты вышли на марш в поддержку Порошенко

Обновлено в 11:13
Происшествия

В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления

Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39
Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

Обновлено в 12:18
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