Политика
МИД назвал скандал с русскими шпионами в Австрии «исчерпанным»Коммерсантъ 13:35
«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли»,— сообщили в МИДе (цитата по ТАСС).
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