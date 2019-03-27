Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости 15:53
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Футбол
Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»
28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Обновлено в 14:13
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Кино
Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали
Обновлено в 15:52
Общество
PDVSA ввела спецплан для поддержания системы здравоохранения Венесуэлы в условиях блэкаута
Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA сообщила, что активировала план по распределению топлива для поддержания работы национальной системы здравоохранения в условиях продолжающегося блэкаута.
Обновлено в 21:48
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Общество
«Звезда» достанет глубину
В случае со «Звездой» лишь относительно небольшие участки будут углублены, а грунт будет вывозиться в согласованные места – при этом соседние донные участки останутся в первозданном виде.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
В переводе: «В джунглях может быть только один король».
Обновлено в 09:00
Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугом
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста
В Китае арестовали таксиста, который на протяжении 24 дней удерживал 16-летнюю школьницу в качестве секс-рабыни.
Обновлено в 22:06
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Футбол
Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко
Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.
Обновлено в 06:33
Космос
Хаббл запечатлел рождение гигантского шторма на Нептуне
Ученые окрестили бури «темные пятна» и «темные пятна 2» Всего пять лет спустя космический телескоп "Хаббл" сделал резкие снимки Нептуна, которые показали как Большое Темное пятно размером с Землю, так и меньшее темное пятно 2. Новое большое темное пятно появилось на Нептуне в 2018 году, почти идентичное по размеру и форме тому, которое Voyager 2 видел в 1989 году.
Обновлено в 06:55
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено в 17:01
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено в 22:04
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Наука
Загрязненный воздух снижает качество спермы и приводит к бесплодию
Ученые из Университета Сан-Паулу доказали, что вдыхание загрязненного воздуха ухудшает качество спермы и приводит к бесплодию мужчин.
Обновлено вчера в 08:48
Музыка
Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя
Шнуров заявил 20 марта в своем Instagram, что предстоящий тур группы станет прощальным.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
В Сети появились фото Джигарханяна после выписки
Обновлено в 10:27
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
МИД РФ призвал Израиль и Палестину не раскручивать «спираль насилия»
МИД РФ призвал Израиль и Палестину не раскручивать «спираль насилия».
Обновлено в 08:05
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04