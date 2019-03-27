МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости 15:53

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

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