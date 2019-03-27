Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости 15:53

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Захарова объяснила визит российских специалистов в Венесуэлу

News.ru12:52

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РИА Новости15:53

МИД РФ объяснил нахождение российских специалистов в Венесуэле

ФАН13:18

МИД объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

РЕН ТВ20:26

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в венесуэльские дела

Газета.Ru12:50

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РБК12:35

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

RT на русском12:33
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Транспорт

Как остановить беспредел водителей большегрузных автомобилей

В настоящее время на Кубани действует пять таких комплексов.
Обновлено в 16:03
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Футбол

Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Абызов отказался признать свою вину

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 15:50
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Транспорт

Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Джастин Бибер заявил о намерении взять паузу в карьере

Канадский певец Джастин Бибер сообщил о намерении взять паузу в музыкальной карьере, чтобы сосредоточиться на некоторых "глубоко укоренившихся" проблемах, которые касаются семьи и здоровья.
Обновлено в 18:40
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Транспорт

На Сахалине возобновили движение на закрытых ранее участках дорог

Обновлено в 19:19
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено в 08:11
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Наука

Тираннозавр Скотти признан самым большим динозавром

В научном журнале The Anatomical Record появилась статья, в которой ученые из Альбертского университета в Канаде описывают самый крупный из известных скелетов тираннозавра – он хранится в Королевском музее провинции Саскачеван.
Обновлено 24 марта в 13:44
Политика

Евродепутат пристыдил ЕП за Крым

«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес

Ольга Солнце опубликовала обнаженное фото

Обновлено в 12:00
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Общество

Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня

Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 20:45
Авто

Ford Focus и Ford Fiesta получат гибридные моторы

Компания Ford оснастит модели Focus и Fiesta гибридными моторами, сообщает американский автопроизводитель.
Обновлено в 10:09
Политика

«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию организации

Ранее сообщалось, что совет движения "Открытая Россия", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, принял решение подать в Минюст документы для регистрации организации в РФ.
Обновлено в 09:12
Общество

Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова

Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
Обновлено в 09:26
Культура

Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать

Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.
Обновлено в 17:31
Кино

Шойгу объявил о планах министерства создать «армейскую киностудию»

Обновлено в 13:37
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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