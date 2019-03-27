Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости 15:53
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Транспорт
Как остановить беспредел водителей большегрузных автомобилей
В настоящее время на Кубани действует пять таких комплексов.
Обновлено в 16:03
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Футбол
Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача
У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 15:50
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Транспорт
Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Джастин Бибер заявил о намерении взять паузу в карьере
Канадский певец Джастин Бибер сообщил о намерении взять паузу в музыкальной карьере, чтобы сосредоточиться на некоторых "глубоко укоренившихся" проблемах, которые касаются семьи и здоровья.
Обновлено в 18:40
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено в 08:11
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Наука
Тираннозавр Скотти признан самым большим динозавром
В научном журнале The Anatomical Record появилась статья, в которой ученые из Альбертского университета в Канаде описывают самый крупный из известных скелетов тираннозавра – он хранится в Королевском музее провинции Саскачеван.
Обновлено 24 марта в 13:44
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Ольга Солнце опубликовала обнаженное фото
Обновлено в 12:00
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня
Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 20:45
Авто
Ford Focus и Ford Fiesta получат гибридные моторы
Компания Ford оснастит модели Focus и Fiesta гибридными моторами, сообщает американский автопроизводитель.
Обновлено в 10:09
Политика
«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию организации
Ранее сообщалось, что совет движения "Открытая Россия", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, принял решение подать в Минюст документы для регистрации организации в РФ.
Обновлено в 09:12
Общество
Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова
Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
Обновлено в 09:26
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.
Обновлено в 17:31