МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости вчера в 15:53

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

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Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

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