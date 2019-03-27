Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости вчера в 15:53

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Захарова объяснила визит российских специалистов в Венесуэлу

News.ruвчера в 12:52

В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы

Комсомольская правдавчера в 14:23

МИД РФ объяснил нахождение российских специалистов в Венесуэле

ФАНвчера в 13:18

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РИА Новостивчера в 15:53

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в венесуэльские дела

Газета.Ruвчера в 12:50

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РБКвчера в 12:35

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

RT на русскомвчера в 12:33
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Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря возобновившемуся росту доходности долгосрочных казначейских облигаций США (US Treasuries) и надеждам на торговое соглашение Вашингтона и Пекина.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания

26 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами дома, в котором три месяца назад прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

В переводе: «В джунглях может быть только один король».
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ

Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

В США приняли законопроект против поставок газа из России в Европу

Конгресс Соединенных Штатов Америки принял законопроект о противодействии поставкам энергоносителей из Российской Федерации в Европу.
Обновлено вчера в 05:08
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

The New York Times (США): насколько Путин могуществен на самом деле? (The New York Times)

Широко распространенное среди критиков президента Трампа мнение, согласно которому Россия помогла ему занять президентское кресло, вступив в сговор с его предвыборным штабом, частично основано на первоначальном представлении о возможностях и влиянии Путина.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Кандидат на пост президента Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика

Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих

Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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