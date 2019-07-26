Политика
МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросомРИА Новости 13:38
Накануне МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего Зайцева. В Вене полагают, что он склонил к выдаче государственной и военной тайны 70-летнего отставного австрийского полковника. Отмечается, что разработку россиянина вела не австрийская, а зарубежная спецслужба.
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Политика
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Политика
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В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
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Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено в 09:59
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Экономика
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США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
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Футбол
«Реал» – «Атлетико»: мадридское дерби на Кубке чемпионов
Ставки на голы и тоталы в матче "Реал" – "Атлетико" В двух из пяти последних мадридских дерби командам не удавалось поразить ворота друг друга.
Обновлено вчера в 04:36
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
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Катастрофа MH17 на Донбассе: США и Украина «заметают следы»
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Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
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Здоровье
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Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
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