Политика

МИД: лидеры России и КНДР исправляли ошибки дипломатии СШАМосковский Комсомолец 13:51

По словам дипломата, американские власти своими действиями довели Корейский полуостров до «состояния нервного потрясения». Кризис долгое время не решался, поскольку «не было достойных людей».
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Мария Захарова
Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но если говорить емко, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийская газета 13:24

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