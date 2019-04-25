МИД: лидеры России и КНДР исправляли ошибки дипломатии СШАМосковский Комсомолец 13:51

Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но если говорить емко, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений.

По словам дипломата, американские власти своими действиями довели Корейский полуостров до «состояния нервного потрясения». Кризис долгое время не решался, поскольку «не было достойных людей».

Кино Михаил Горбачев попал в больницу Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.

Происшествия В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.

Политика Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.

Политика Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.

Футбол «Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ «Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Политика Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства.

Армия и оружие Посол США назвал авианосцы носителями дипломатии Каждый из авианесущих американских крейсеров представляет из себя «100 тысяч тонн международной дипломатии», заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

Музыка Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.

Происшествия Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.

Происшествия В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.

Шоу-бизнес Дочь Началовой исполнила мамину песню Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Команда Зеленского предрекла прощальную гадость от Порошенко Советник победившего на выборах Владимира Зеленского Айварас Абромавичус предположил, что сотрудничество с правительством будет проходить более конструктивно, чем с Верховной Радой.