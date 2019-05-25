Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на БутинуRT на русском 02:39

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину. Он пояснил, что речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор.
РИА Новости02:05

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МИД России исключил обмен Уилана на Бутину

Газета.Ru07:17

В Москве исключают возможность обмена американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину

Эхо Москвы03:30

МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

РИА Новости02:05

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

RT на русском02:39

Замглавы МИД РФ исключил обмен Бутиной на Уилана

Коммерсантъ02:28

Рябков исключил обмен Уилана на Бутину из-за отсутствия приговора

РБК03:13

В МИДе РФ исключили обмен Уилана на Бутину

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