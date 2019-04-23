МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении КурилРБК 20:43

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kiodo.

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

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