Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении КурилРБК вчера в 20:43

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Японии разъяснил позицию после отказа от фразы «вернем Курилы» в докладе

Газета.Ru00:19

Глава МИД Японии: позиция Токио по принадлежности южных Курил остается неизменной

ТАССвчера в 23:38

Главные новости к утру 23 апреля

Коммерсантъ00:00

В МИД Японии отказались от фразы о возвращении Курил

Российская газетавчера в 22:24

В МИД Японии отказались от формулировки о возвращении Курил

РИА Новости01:00

Японский МИД в своем ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил

Эхо Москвывчера в 21:04

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

РБКвчера в 20:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Обновлено вчера в 06:58
Экономика

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб

В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено вчера в 08:07
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Политика

CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей

Обновлено вчера в 06:48
Хоккей

Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой

В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Общество

Роспотребнадзор проверил качество популярных марок творога

Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено вчера в 15:33
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Челябинске ребенку зажало голову дверью маршрутки

Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале

Обновлено в 01:04
Технологии

В семи китайских городах заработала сеть 5G

В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено вчера в 06:29
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
Обновлено вчера в 09:13
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»

Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Стамбуле развалился четырехэтажный жилой дом

В одном из районов Стамбула полностью разрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает 22 апреля коммюнике, распространённое губернатором провинции Стамбул.
Обновлено вчера в 15:15
Транспорт

Около миллиона пассажиров перевезли автобусы 13 новых маршрутов в ТиНАО за четыре месяца

Около миллиона пассажиров перевезли автобусы 13 новых маршрутов в ТиНАО, запущенных в конце декабря 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Освобожденные сирийские военные рассказали о плене боевиков

Обновлено вчера в 22:07
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено вчера в 14:27
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Судебный квартал ждет приговора

Обновлено вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное