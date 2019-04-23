Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении КурилРБК вчера в 20:43
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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Японский МИД в своем ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил
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