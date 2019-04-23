Политика
МИД Японии пояснил обновлённые формулировки о южных КурилахREGNUM 00:45
Позиция японских властей в отношении южных островов Курильской гряды не изменилась, несмотря на обновлённые формулировки в ежегодном докладе МИД «Синяя книга по дипломатии». Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает 23 апреля агентство Kyodo.
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Японский МИД в своем ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил
Эхо Москвывчера в 21:04
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Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
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В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
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Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
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Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
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Tesla собирается запустить беспилотное такси
Компания Tesla собирается запустить в Америке к 2020 году службу беспилотного такси.
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
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В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн
На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.
Обновлено вчера в 18:10
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В Хакасии задержали подозреваемого в финансировании ИГ
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Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
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Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за «Медзь»
Российский голкипер Сослан Джанаев провел свой первый матч за польский «Медзь».
Обновлено вчера в 14:10
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Более 400 свердловчан пострадали от укусов клещей
В этом году в Свердловской области зарегистрирован 431 случай присасывания клещей.
Обновлено в 01:35
Политика
Гройсман объявил, что уходит от Порошенко и создает свою партию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в осенних выборах в Верховную раду он создаст новую политическую силу, в которую войдут люди с хорошей репутацией, "которые могут не только говорить, а реально делать вещи".
Обновлено в 03:36
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Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»
Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
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Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина
Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
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Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
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Россельхознадзор раскрыл новую схему ввоза яблок из Белоруссии
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Экономика
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
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