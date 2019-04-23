Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснилсяLenta.ru 01:28

По мнению экспертов, Япония пошла на этот шаг, чтобы не осложнять наметившиеся переговоры с Москвой. Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться. Он заявил, что правовая позиция Токио по Южным Курилам остается неизменной.
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Эксперт объяснил отказ Токио от формулировки о принадлежности Южных Курил

РИА Новости04:39

Япония представила неожиданный доклад по Курилам

URA.Ruвчера в 22:51

Главные новости к утру 23 апреля

Коммерсантъ00:00

МИД Японии разъяснил позицию после отказа от фразы «вернем Курилы» в докладе

Газета.Ru00:19

Глава МИД Японии: позиция Токио по принадлежности южных Курил остается неизменной

ТАССвчера в 23:38

Японский МИД в своем ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил

Эхо Москвывчера в 21:04

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

РБКвчера в 20:43
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Обновлено в 03:57
Происшествия

Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Общество

Законопроект о медвытрезвителях внесен в Госдуму

В Государственную Думу внесен законопроект об организации в России медицинских вытрезвителей.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашукова и его отца

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:37
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Политика

В антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 05:44
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Политика

Судьи Киевского суда подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:02
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Транспорт

В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 02:00
Происшествия

В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»

В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Авто

Tesla намерена запустить службу беспилотного такси в следующем году

Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Тринадцатилетняя девочка из Ленобласти забеременела от сожителя матери

Тринадцатилетняя девочка, находящаяся на 29-й неделе беременности, поступила в одну из больниц Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Авто

«Заряженный» хот-хэтч Hyundai i30 N появится в России

Обновлено в 04:47
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Общество

Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве

Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Наука

Постоянный отказ от завтрака повышает риск болезней сердца на 87%

Обновлено в 04:32
Происшествия

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
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