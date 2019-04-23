Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснилсяLenta.ru 01:28
По мнению экспертов, Япония пошла на этот шаг, чтобы не осложнять наметившиеся переговоры с Москвой. Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться. Он заявил, что правовая позиция Токио по Южным Курилам остается неизменной.
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Японский МИД в своем ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил
Эхо Москвывчера в 21:04
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Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
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«Заряженный» хот-хэтч Hyundai i30 N появится в России
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Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
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