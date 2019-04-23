Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил странеКоммерсантъ 22:48
Мирный договор стороны до сих пор не подписали. Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды. К таким выводам пришли сотрудники ВЦИОМа, в середине февраля проводившие на островах опрос об отношении местных жителей к подобной перспективе.
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Здоровье
Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты
Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
Обновлено в 12:09
Политика
США пообещали 10 млн долларов за информацию о финансах «Хезболлы»
США объявили награду за информацию, с помощью которой можно будет сорвать финансовые операции «Хезболлы».
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Обновлено в 19:13
Общество
Росконтроль назвал лучшие пасхальные продукты
Эксперты Росконтроля назвали лучшие продукты в преддверии светлого праздника Пасхи в воскресенье, 28 апреля.
Обновлено в 02:10
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено в 23:27
Хоккей
Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено в 23:21
Наука
Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении
В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено в 09:15
Политика
Гуаидо заявил о проблемах с энергоснабжением в 13 штатах Венесуэлы
Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что в большинстве штатов страны наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Путин может прилететь в Забайкалье из-за пожаров – источник
Президент России Владимир Путин может прилететь в Забайкальский край в ближайшие дни.
Обновлено в 22:17
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Общество
Уплывшего на льдине белого медведя отправили домой вертолётом
Чтобы спасти белого медведя от голодной смерти, власти региона решили эвакуировать краснокнижное животное на Чукотку.
Обновлено в 11:31
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество
Судебный квартал ждет приговора
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Политика
Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Футбол
Наставник «Эвертона»: «Рады, что Влашич регулярно играет в ЦСКА»
Главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва сообщил, что следит за хорватским полузащитником своей команды Николой Влашичем, который на правах аренды ныне выступает за московский ЦСКА.
Обновлено в 18:18
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Политика
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Обновлено в 08:01
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12