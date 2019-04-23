Политика

МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил странеКоммерсантъ 22:48

Мирный договор стороны до сих пор не подписали. Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды. К таким выводам пришли сотрудники ВЦИОМа, в середине февраля проводившие на островах опрос об отношении местных жителей к подобной перспективе.
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МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране

Коммерсантъ22:48

В МИД Японии отказались от фразы о возвращении Курил

Российская газета22:24

Японский МИД в своем ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил

Эхо Москвы21:04

Глава МИД Японии: позиция Токио по принадлежности южных Курил остается неизменной

ТАСС23:38

МИД Японии в новом докладе отказался от фразы о возвращении Курил

РИА Новости20:49

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

РБК20:43

СМИ: Япония отказалась от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе МИД

Газета.Ru20:39
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