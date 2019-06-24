МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20Коммерсантъ 04:08

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, господина Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Футбол «Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса "Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

ЖКХ В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.

Политика Сколько потеряет Грузия без российских туристов В Грузии провели исследование, чтобы выяснить, сколько потеряет страна от "туристического эмбарго" со стороны России, передает "Грузия Онлайн".

Общество Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

Происшествия В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter Два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Политика Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала Россия продолжает занимать второе место на мировом рынке оружия. Общий портфель заказов достиг 54 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

Культура Роман Бабаян стал главным редактором «Говорит Москва» Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Политика Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.

Политика Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».

Футбол Бывший игрок ЦСКА стал генеральным директором «Урожая» Напомним, что прошлый генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко был отстранён КДК на год от футбола за то, что предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой».

Политика Несколько грузинских депутатов планируют приехать на форум в Москву Грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Технологии Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.