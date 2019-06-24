Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20Коммерсантъ 04:08
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, господина Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян
Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Обновлено в 07:00
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
ЖКХ
Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии
В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода
Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Обновлено в 09:16
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Политика
Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Обновлено в 08:54
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян
Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Происшествия
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter
В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Общество
Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Депутаты Госдумы призвали отменить штрафы за тонировку на автомобиле
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38