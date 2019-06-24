МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20Коммерсантъ 04:08

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, господина Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

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