Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20Коммерсантъ 04:08

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, господина Зеленского нет в списке приглашенных на саммит.
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МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.
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МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 в Осаку

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Пушков высмеял отсутствие Зеленского в списке приглашенных на саммит G20

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