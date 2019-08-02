Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на КурилыRT на русском 01:57
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Ливерпуль» продал тренировочную базу в Мелвуде
"Ливерпуль" закончил сделку по продаже тренировочной базы в Мелвуде, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Энергетика
Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Рижский депутат назвал победу СССР в ВОВ несчастьем для Латвии
Глава фракции «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнист Лоцис заявил, что победа СССР над Германией в Великой Отечественной войне принесла республике несчастье.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Теннис
Фоньини уступил Фрицу в четвертьфинале турнира в Мексике
Итальянский теннисист Фабио Фоньини не смог выйти в полуфинал турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 760 тысяч долларов.
Обновлено в 01:50
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири уже не первую неделю бушуют масштабные лесные пожары. Сейчас пламенем объяты почти 3 млн га тайги.
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Хоккеисты команды из Шэньчжэня начали избивать соперников - игроков команды из Гонконга прямо во время матча.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
Карты «Мир» снабдят отечественным чипом для бесконтактной оплаты
В картах "Мир" будет использоваться первый чип российского производства для совершения бесконтактной оплаты, сообщили в АО "НИИ Молекулярной электроники", которое разработало чип.
Обновлено в 02:38
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Шоу-бизнес
Малышева призналась, что победила рак
Заслуженный врач России и ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева призналась своим подписчикам в Instagram, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено в 02:19