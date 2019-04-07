МИД Венгрии вызвал украинского послаLenta.ru 05:42

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Вызов связан с тем, что украинская сторона отказала во въезде главе Демократического союза венгров Румынии Келемену Хунору (Kelemen Hunor).

Армия и оружие Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.

Футбол Победа над «Рубином» стала для молодёжки «Арсенала» четвёртой кряду Туляки победили в четвёртом матче кряду и с 41 очком делят третье место со "Спартаком" и "Динамо".

Происшествия В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Шоу-бизнес Лолита назвала размер своей пенсии Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.

Футбол «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.

Единоборства Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.

Происшествия В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".

Экономика Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.

Политика В Донецке более 10 тыс. человек вышли на митинг в честь годовщины ДНР Жители Донецка собрались на площади у Дома правительства на митинг в честь пятилетия провозглашения Донецкой народной республики (ДНР), передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Транспорт Для автомобилистов придумали два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.

Театры Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.

Политика Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.

Политика Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.