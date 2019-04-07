Политика
МИД Венгрии вызвал украинского послаLenta.ru 05:42
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Вызов связан с тем, что украинская сторона отказала во въезде главе Демократического союза венгров Румынии Келемену Хунору (Kelemen Hunor).
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МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров
Взгляд.рувчера в 19:16
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