Политика

МИД Венгрии вызвал украинского послаLenta.ru 05:42

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres. Вызов связан с тем, что украинская сторона отказала во въезде главе Демократического союза венгров Румынии Келемену Хунору (Kelemen Hunor).
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Венгрии срочно вызвал украинского посла

Газета.Ru04:31

Правоохранительные органы Украины закрыли въезд в страну лидеру румынских венгров

ТАСС06:15

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

RT на русскомвчера в 19:34

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

Известия00:05

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РБКвчера в 22:35

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РИА Новости03:40

МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров

Взгляд.рувчера в 19:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Армия и оружие

Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране

Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Культура

Незнакомые картины Бакста, Врубеля и Айвазовского покажут в Петербурге

Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Победа над «Рубином» стала для молодёжки «Арсенала» четвёртой кряду

Туляки победили в четвёртом матче кряду и с 41 очком делят третье место со "Спартаком" и "Динамо".
Обновлено в 06:32
Происшествия

В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга

Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.
Обновлено в 06:28
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

США передислоцировали контингент в Ливии

Обновлено в 06:16
Авто

Эксперты назвали автомобили, которые можно купить со скидкой в апреле

Обновлено в 04:48
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов

Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В Подольске в ДТП с участием скорой пострадали пять человек

Обновлено в 04:22
Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

В Донецке более 10 тыс. человек вышли на митинг в честь годовщины ДНР

Жители Донецка собрались на площади у Дома правительства на митинг в честь пятилетия провозглашения Донецкой народной республики (ДНР), передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 03:58
Спорт

Вылегжанин выиграл марафон классикой на чемпионате России

Обновлено в 06:21
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 16:12
Транспорт

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Футбол

Болельщицы «Уфы» обратились к сбежавшему от жены Новосельцеву

Обновлено в 06:21
Театры

Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра

С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Брат Владимира Кузьмина назвал «бредом» информацию о его онкологическом заболевании

Кузьмин опроверг, что болен раком и даже пригрозил СМИ, распространяющим ложную информацию, судом.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном

Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное