МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с СШАКоммерсантъ вчера в 21:13

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

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