Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с СШАКоммерсантъ вчера в 21:13
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
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Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу
Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:29
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына
Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет
Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:23
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Ученый-историк спрогнозировал финал «Игры Престолов»
Американо-немецкий ученый-историк, который специализируется на Средних веках, высказал свои предположения по поводу финала «Игры Престолов».
Обновлено в 03:06
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную Раду
Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 04:43
Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Баскетбол
НБА назвала тройку претендентов на звание MVP сезона
Стала известна тройка претендентов на звание MVP сезона-2018/19.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Глюкоза прокомментировала скандал с шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 03:47
Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии: согласно данным в декаларации, он заработал 46,9 млн рублей. в собственности его семьи два земельных участка, дом, три квартиры, два машино-места и автомобиль Mercedes-Benz G63.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17