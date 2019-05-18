Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с СШАКоммерсантъ вчера в 21:13
В начале мая лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал, что ему не удалось свергнуть Николаса Мадуро. Господин Гуайдо сообщил, что для решения кризиса готов рассмотреть в парламенте вопрос о военном вмешательстве США в Венесуэлу.
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Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза»
Обновлено вчера в 10:53
Баскетбол
Серхио Родригес: Победа над «Реалом» - всегда особенное событие
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками на борту перенесли на неделю из-за необходимости перепроверить системы оборудования.
Обновлено 16 мая в 23:59
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Обновлено вчера в 22:51
Авто
В России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5
Компания "Фольксваген Груп Рус", официальный дилер Audi в России, объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено вчера в 05:25
Музыка
«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:03
Спорт
Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры
Напомним, что Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлонистка также несколько раз побеждала на Чемпионате мира.
Обновлено вчера в 07:52
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено 16 мая в 08:24
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол
Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Самолет британской авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без передней стойки шасси в аэропорту в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей
Сборная Финляндии разгромила Великобританию на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров
Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Наука
Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым
Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 08:17