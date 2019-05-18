Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с СШАКоммерсантъ вчера в 21:13

В начале мая лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал, что ему не удалось свергнуть Николаса Мадуро. Господин Гуайдо сообщил, что для решения кризиса готов рассмотреть в парламенте вопрос о военном вмешательстве США в Венесуэлу.
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В Венесуэле заявили о готовности к переговорам с США

РИА Новостивчера в 23:11

В МИД Венесуэлы заявили, что страна готова к диалогу с США

Life.ruвчера в 21:07

Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

RT на русскомвчера в 21:35

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Коммерсантъвчера в 21:13

МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

РБКвчера в 22:18

Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США

Вести.Ruвчера в 21:02

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

ТАССвчера в 19:55
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Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза»

Обновлено вчера в 10:53
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Серхио Родригес: Победа над «Реалом» - всегда особенное событие

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Космос

SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками на борту перенесли на неделю из-за необходимости перепроверить системы оборудования.
Обновлено 16 мая в 23:59
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Обновлено вчера в 22:51
Авто

В России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5

Компания "Фольксваген Груп Рус", официальный дилер Audi в России, объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
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«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:03
Спорт

Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры

Напомним, что Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлонистка также несколько раз побеждала на Чемпионате мира.
Обновлено вчера в 07:52
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено 16 мая в 08:24
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол

Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел

Самолет британской авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без передней стойки шасси в аэропорту в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей

Сборная Финляндии разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу

Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром

Обновлено вчера в 15:36
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Наука

Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 04:10
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Наука

Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 08:17
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