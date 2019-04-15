Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSAРИА Новости 17:47
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
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МИД Венесуэлы заявил, что санкции против PDVSA угрожают жизням сотен граждан
Петербургский дневник19:33
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Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пострадал чабан и погиб скот на двух сгоревших стоянках в Забайкалье
Две чабанские стоянки сгорели в Борзинском районе 14 апреля.
Обновлено в 21:10
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Общество
11 лет ожидания: когда получат квартиры приморские сироты?
RU, направленный в администрацию Приморского края, с 1 января 2019 года вступили в силу два новых краевых закона, создание которых инициировал Олег Кожемяко.
Обновлено в 20:59
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард
Обновлено в 20:02
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Суданские военные пообещали не разгонять акции протеста
Суданские военные, которые захватили власть в стране после отстранения президента Омара аль-Башира, заявили, что не намерены в ближайшее время применять силу в отношении участников акций протеста в столице, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 15:47
Космос
Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 20:27
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Общество
Минприроды заступилось за домашних животных
Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено в 20:09
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Здоровье
В Южно-Сахалинске начинает работу «Клиника 21 век»
В областном центре состоялось торжественное открытие "Клиники 21 век" — филиала медицинской организации, которая ведет свою деятельность в течение восьми лет, в том числе в Холмске.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Космос
В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс
По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Культура
В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха
Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07