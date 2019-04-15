Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSAРИА Новости 17:47
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
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МИД Венесуэлы заявил, что санкции против PDVSA угрожают жизням сотен граждан
Петербургский дневник19:33
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Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Технологии
Как лечить наследственные болезни?
Отвечает главный внештатный генетик Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Куцев: — Если посмотреть на редкие болезни более внимательно, окажется, что они не такие уж редкие, а поскольку знания в области генетики расширяются, число пациентов с редкими заболеваниями постоянно растёт.
Обновлено в 18:09
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Экономика
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд столицы принял к производству иск МТС-банка к ООО "Дельфин" и бизнесмену Борису Зингаревичу.
Обновлено в 19:08
Транспорт
Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Кино
Bloomberg составил список богатейших семей «Игры престолов»
Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей в "Игре престолов".
Обновлено в 10:10
Кино
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook
Хафтор Бьернссон признался журналистам издания CNBC, что получил роль в легендарном сериале через социальную сеть Facebook.
Обновлено в 07:10
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Транспорт
«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт, возможно, продолжит дело отца
Ирина Линдт, последняя любовь Валерия Золотухина, рассказала в эфире телешоу «Ты не поверишь», что ее сын Иван, рожденный от знаменитого актера, возможно, продолжит дело своего отца.
Обновлено в 19:09
Футбол
«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон
«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено в 15:03
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Футбол
Хавбек Каборе не поможет «Краснодару» в матче против «Зенита»
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе не сможет помочь команде в матче против "Зенита", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14
Общество
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Наука
На Филиппинах нашли останки древнего человека нового вида
На острове Лусон филиппинские археологи в ходе раскопок нашли останки древних людей, которые, как предполагается, принадлежат к ранее неизвестному виду Homo luzonensis.
Обновлено 11 апреля в 21:00
Политика
Студенты потребовали смены политической системы в Алжире
В нескольких провинциях Алжира прошли молодежные марши. Студенты потребовали полной смены нынешней политической системы.
Обновлено в 18:55
Технологии
Робот на высоте: машина заменит людей на опасных производствах
Робота, который может выполнять сложные технические операции на большой высоте, создали ученые из Казани.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В МВД Дагестана прокомментировали задержание Зиявудина Ашикова
Министерство внутренних дел по Дагестану назначило проведение служебной проверки по факту задержания исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43