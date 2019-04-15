Политика

МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSAРИА Новости 17:47

Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
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