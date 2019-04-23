Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамстваLenta.ru вчера в 13:53
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:02
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии
«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко
Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено вчера в 02:02
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Власти Сирии восстановили инфраструктуру в Пальмире
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Назван новый способ избежать ранней смерти
Обновлено вчера в 00:34
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Спецоперация ФСБ: в Приморье задержана группа террористов
Как рассказали в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы вошли четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые осуществляют финансирование международных террористических структур.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Гронинген» подтвердил интерес «Барселоны» к 18-летнему полузащитнику
Исполнительный директор "Гронингена" Ханс Нейланд сообщил, что 18-летний хавбек клуба Людовит Рейс может перейти в "Барселону".
Обновлено 22 апреля в 14:57
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа
Минфин США не выполнил требование председателя комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса Ричарда Нила по налоговым декларациям американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду
"К началу навигации-2019 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах канала имени Москвы, от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 10:41
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено 22 апреля в 01:11
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09