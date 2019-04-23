Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных морякахИзвестия 19:49
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков. Изменения заметила замглавы ведомства Елена Зеркаль.
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Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Обновлено в 02:00
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено в 22:15
Футбол
«Ювентус» решил избавиться от привычных полос на форме
Туринский "Ювентус" решил в предстоящем сезоне изменить привычный стиль экипировки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:16
Теннис
Александр Зверев вылетел с турнира в Барселоне во 2-м круге
Чилиец Николас Харри пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне с призовым фондом более 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 12:57
Общество
Более 200 нарушений норм пожарной безопасности выявлено в Приморье
Отмечается, что, по информации начальника регионального главка МЧС Романа Чурсина, из 104 населенных пунктов, подверженных опасности перехода лесных пожаров, в 89 выявлено 220 нарушений противопожарных мер.
Обновлено в 21:31
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено в 20:43
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Билл Гейтс развлекся в клубе с молодыми девушками
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски
24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.
Обновлено в 22:01
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено в 10:30
Космос
Первый космонавт ОАЭ прибудет на МКС в цветной спецодежде
Для первого полета космонавта из ОАЭ по имени Хаззаа аль-Мансури на корабле России «Союз» к Международной космической станции (МКС) был выбран цветной комбинезон.
Обновлено в 00:24
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено в 22:09
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей
Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Футбол
Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку
Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
Обновлено в 01:44
Общество
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено в 14:51
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 20:00
Здоровье
Выяснилось, как наживаются на детсадовцах
Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 20:20