МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных морякахИзвестия 19:49

В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков. Изменения заметила замглавы ведомства Елена Зеркаль.

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

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