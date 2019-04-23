Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных морякахИзвестия 19:49
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков. Изменения заметила замглавы ведомства Елена Зеркаль.
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Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Политика
Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:42
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:13
Политика
ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Украины после обработки 100% электронных протоколов объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Что вреднее — бургер или шаверма? Рассказывает диетолог
Обновлено в 09:00
Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Политика
Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено в 10:57
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35
Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Происшествия
МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа
МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью
Три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи можно без вреда для здоровья съесть на Пасху, можно и увеличить норму, но только отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве
Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.
Обновлено в 17:18
Экономика
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году
Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Снежана Георгиева и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle
Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости.
Обновлено в 18:21
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено в 12:30
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Вальядолид» нанес «Жироне» шестое поражение кряду
Единственный гол в середине второго тайма забил Мичел Эрреро. Для «Жироны» это поражение стало шестым подряд.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Авто
Самосвалы Odin и Hagen от Scania
Обновлено в 06:36