МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» РоссиейРБК 07:33

Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Эспрессо».

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

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