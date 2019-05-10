Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряковLenta.ru 09:54

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге. 6 мая Россия направила вербальную ноту в организацию, в которой указала на отсутствие юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Международный трибунал вынесет решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая

Коммерсантъ09:10

В Киеве назвали дату принятия решения Международным трибуналом

RT на русском10:03

Международный трибунал по морскому праву провел слушания по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Эхо Москвы11:00

Международный трибунал объявит решение по делу украинских моряков до конца мая

Rambler News Service09:15

Трибунал и Арбитраж в Гааге в июне проведут слушания по искам Украины к России

ТАСС09:01

В МИД Украины сообщили о неявке России на трибунал по делу моряков

РИА Новости05:01

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

Газета.Ru10:16
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Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Политика

Столтенберг встретится с Порошенко

«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

Обновлено в 09:33
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика

На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке

Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Культура

Скончался известный комик Фредди Старр

Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Псковский десантник рассказал, как и за что воевал на востоке Украины

Десантник рассказал, что солдат снова хотели отправить воевать.
Обновлено 08 мая в 16:06
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Петербурге на Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки

В Петербурге произошло столкновение двух маршруток с пассажирами. ДТП случилось на Старо-Петергофском проспекте.
Обновлено в 11:17
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

США разработали ракету, убивающую лезвиями

Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Культура

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Обновлено в 11:21
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах

Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
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