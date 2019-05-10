МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряковLenta.ru 09:54

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге. 6 мая Россия направила вербальную ноту в организацию, в которой указала на отсутствие юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

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