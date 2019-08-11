с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Происшествия Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Футбол «Андерлехт» арендовал Шадли у «Монако» 30-летний игрок проведет в Бельгии один год на правах аренды. В прошлом сезоне Шадли провел за "Монако" 16 матчей в Лиге 1.

Авто Беспилотник исполнил роль свадебного кортежа в Иннополисе Накануне в Татарстане прошла первая в России свадьба, на которой кортеж новобрачных состоял из одного-единственного транспортного средства.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Теннис Медведев поделился ожиданиями от противостояния с Надалем Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ждет от противостояния с Рафаэлем Надалем, передает Livetennis.com.

Наука Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант "Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

Финансы Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.

Общество Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.

Происшествия Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.

Экономика Bloomberg определил самые богатые семьи мира Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, сообщает Bloomberg.

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Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

Политика Huawei инвестирует $800 млн в развитие 5G в Бразилии Huawei Technologies, крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в Китае, инвестирует $800 млн в строительство завода в Бразилии к 2022 году, поскольку южноамериканская страна планирует развернуть свою беспроводную сеть пятого поколения, сообщает ЕНВ.

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Политика Рухани: действия ряда стран обостряют региональные проблемы Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что действия некоторых государств, включая США, обостряют и усложняют региональные проблемы в Персидском заливе.