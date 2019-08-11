Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в КрымВедомости 05:09
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.RT на русском03:01
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Общество
Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Андерлехт» арендовал Шадли у «Монако»
30-летний игрок проведет в Бельгии один год на правах аренды. В прошлом сезоне Шадли провел за "Монако" 16 матчей в Лиге 1.
Обновлено в 09:37
Авто
Беспилотник исполнил роль свадебного кортежа в Иннополисе
Накануне в Татарстане прошла первая в России свадьба, на которой кортеж новобрачных состоял из одного-единственного транспортного средства.
Обновлено в 00:00
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от противостояния с Надалем
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ждет от противостояния с Рафаэлем Надалем, передает Livetennis.com.
Обновлено в 11:49
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Экономика
Bloomberg определил самые богатые семьи мира
Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Студентка умерла от «синдрома Юлии Началовой»: посинели конечности, онемел рот
С недавних пор некоторые медики даже стали называть подобное состояние «синдромом Юлии Началовой» — артистка также стремительно умерла от сепсиса.
Обновлено в 09:26
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика
Huawei инвестирует $800 млн в развитие 5G в Бразилии
Huawei Technologies, крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в Китае, инвестирует $800 млн в строительство завода в Бразилии к 2022 году, поскольку южноамериканская страна планирует развернуть свою беспроводную сеть пятого поколения, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:44
Политика
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 18 августа.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Лень мешала Максиму Фадееву сбросить лишний вес
Эрика Левинская рассказала, что похудеть под её руководством Фадееву мешала его лень.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой
5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой Лиза Галкина очаровала пользователей Сети.
Обновлено в 11:21
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Рухани: действия ряда стран обостряют региональные проблемы
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что действия некоторых государств, включая США, обостряют и усложняют региональные проблемы в Персидском заливе.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39