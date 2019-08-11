Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в КрымВести.Ru 04:05

Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с субботней поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится
 в сообщении.
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