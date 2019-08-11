Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в КрымВести.Ru 04:05
Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с субботней поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.RT на русском03:01
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Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
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В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
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В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
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«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
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Серена Уильямс назвала свою главную проблему во время матчей
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Армия и оружие
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Обновлено в 06:27
Политика
Клинцевич назвал клоунадой протест Киева из-за поездки Путина в Крым
В разговоре с «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал такой шаг продолжающейся клоунадой властей страны, которые действуют по указаниям извне.
Обновлено в 06:12
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В Гатчине священник во время крещения едва не убил годовалого малыша
Крещение годовалого ребёнка в Гатчине вызвало широкий общественный резонанс после того, как видео из храма разлетелось по социальным сетям.
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Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
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Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
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Футбол
Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака»
Сообщается, что гендиректор клуба Томас Цорн уже вылетел во Францию для переговоров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
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Политика
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Обновлено в 06:39
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Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41