Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в КрымКоммерсантъ 02:55
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.RT на русском03:01
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР
Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено в 14:25
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
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