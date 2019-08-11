Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в КрымКоммерсантъ 02:55

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать418
с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится
 в сообщении.
RT на русском03:01

Подробнее о событии

На невысокой ноте: Украина выразила протест после визита Путина в Крым

Известия17:01

Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым

Газета.Ru05:28

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

РИА Новости03:26

В Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Путина в Крым

РБК05:13

Опять не согласовал: МИД Украины негодует из-за визита Путина в Крым

РИА Новости Крым03:13

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

RT на русском03:01

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

ТАСС02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 16:24
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Общество

Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Обновлено в 04:46
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси».
Обновлено в 13:24
Технологии

Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Ленинградская армия ВВС и ПВО приняла участие в обучении на полевом лагерном сборе

Свыше 1200 военнослужащих войск РХБ защиты ЗВО и Ленинградской армии ВВС и ПВО вышли на полевые лагерные сборы на полигоне Постоялые дворы.
Обновлено в 11:38
Футбол

Даниеле Ругани станет игроком «Ромы»

Итальянский футболист уже обговорил все детали перехода в "Рому" с руководством клуба, и возможно, в скором времени, станет игроком римского клуба.
Обновлено в 05:43
Политика

Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Футбол

Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро»

Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве

Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР

Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено в 14:25
Культура

В Брянске прошел мультифандомный фестиваль «Греча-фест»

Вчера, 10 августа, в Брянске состоялся мультифандомный фестиваль «Греча-фест».
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Общество

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено вчера в 09:45
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено вчера в 03:09
Теннис

Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Культура

Телекинофорум «Родные тропы» начнёт работу в Москве 12 августа

Обновлено в 06:29
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное