с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Футбол «ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Происшествия Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.

Армия и оружие Ленинградская армия ВВС и ПВО приняла участие в обучении на полевом лагерном сборе Свыше 1200 военнослужащих войск РХБ защиты ЗВО и Ленинградской армии ВВС и ПВО вышли на полевые лагерные сборы на полигоне Постоялые дворы.

Футбол Даниеле Ругани станет игроком «Ромы» Итальянский футболист уже обговорил все детали перехода в "Рому" с руководством клуба, и возможно, в скором времени, станет игроком римского клуба.

Политика Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Футбол Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро» Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Политика Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».

Армия и оружие ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Общество Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.