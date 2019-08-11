Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в КрымВедомости 05:09
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.RT на русском03:01
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