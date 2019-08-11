с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Религия Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Происшествия При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Армия и оружие Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник» Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Авто Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России. Его опубликовало Аналитическое агентство "Автостат".

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли 2 человека Минобороны РФ сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском, в результате которого пострадали несколько военнослужащих и представителей оборонного предприятия.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Политика Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу незаконных акций Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, на котором была установлена граната.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

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Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.