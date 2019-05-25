Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в КрымLife.ru 10:44

Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
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МИД Украины возмутился поездкой Володина в Крым

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МИД Украины выразил протест из-за визита Вячеслава Володина в Крым

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Протест Киева из-за визита Володина в Крым прокомментировали в ГД

News.ru13:18

Украина выразила протест из-за приезда Володина в Крым

Газета.Ru09:16

В МИД Украины назвали визит Володина в Крым грубым нарушением

Krym.News10:55
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Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
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Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
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Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.
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Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Шоу-бизнес

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Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.
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Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
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