Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в КрымLife.ru 10:44
Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
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Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.
Обновлено в 11:32
Общество
Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику
Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Общество
Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Обновлено в 19:48
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Энергетика
Венгрия надеется получить чистую нефть по «Дружбе» на следующей неделе
Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.
Обновлено вчера в 11:55
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено в 13:50
Наука
ИИ сам научился различать числа и количество предметов
ИИ показал, как глобальные изменения климата повлияют на частные дома через 50 лет «Это было очень интересно для нас, потому что именно такие реакции на количество предметов и числа мы видим в реальных нейронах мозга», — говорят ученые.
Обновлено в 14:45
Культура
Зеленский станцевал в «Лиге смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.
Обновлено в 16:45
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
О будущих пилотах задумалась Голикова
Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.
Обновлено в 21:02
Общество
Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы
Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте
На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): финские психологи беспокоятся о психическом здоровье молодежи, испытывающей подавленность из-за изменения климата (Ilta-Sanomat)
Около 400 финских психологов и студентов психологии подписали петицию об охране психического здоровья молодежи.
Обновлено в 19:21
Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:3
Обновлено в 15:56
Политика
Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой
Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
Обновлено в 07:34
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Спорт
Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге
Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Космос
К 2020 году температура на Земле стремительно упадёт из-за Солнца
Учёные говорят, что из-за Солнца на Земле произойдёт мини-ледниковый период.
Обновлено в 15:36
Игры
Вышел геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood
Bethesda выпустила геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено в 13:37