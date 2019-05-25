Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в КрымКоммерсантъ 13:42

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
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Протест Киева из-за визита Володина в Крым прокомментировали в ГД

News.ru13:18

МИД Украины выразил протест из-за визита Вячеслава Володина в Крым

РБК11:38

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

ТАСС10:45

В Госдуме прокомментировали протест Киева из-за поездки Володина в Крым

RT на русском12:10

МИД Украины возмутился поездкой Володина в Крым

Московский Комсомолец10:20

Украина выразила протест из-за приезда Володина в Крым

Газета.Ru09:16

В МИД Украины назвали визит Володина в Крым грубым нарушением

Krym.News10:55
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Автоспорт

Даниил Квят: Машина вела себя идеально

Обновлено в 13:13
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Хоккей

Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ

Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Политика

Причастность Украины к крушению MH17 допустили в Нидерландах

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Футбол

«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»

В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Футбол

«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара

Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Обновлено в 11:44
Политика

Глава Минздрава Британии решил побороться за пост премьера

Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок хочет бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства Британии.
Обновлено в 13:28
Хоккей

Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
Обновлено в 14:15
Музыка

Дочь Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место, который пройдет 26 мая.
Обновлено в 14:32
Хоккей

Гол, который лишил Россию финала

Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2019 – и оно пришлось на полуфинал.
Обновлено в 11:28
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Политика

Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 14:01
Авто

Как избежать прокола колеса на трассе

Обновлено в 04:36
Интернет

Страховая компания в США допустила утечку данных клиентов

Ранее News.ru писал, что доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы сохраняют 20% россиян.
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Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Культура

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

"Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты из жизни знаменитости.
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Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 04:11
Гаджеты

Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple

Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой.
Обновлено в 08:06
Авто

С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей

Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Футбол

Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млн

Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн.
Обновлено в 11:06
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