МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в КрымКоммерсантъ 13:42

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.

Кино «Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты» "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Происшествия Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.

Футбол «Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы» В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".

Футбол «Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.

Политика Глава Минздрава Британии решил побороться за пост премьера Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок хочет бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства Британии.

Хоккей Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.

Музыка Дочь Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.

Экономика Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).

Происшествия В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место, который пройдет 26 мая.

Хоккей Гол, который лишил Россию финала Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2019 – и оно пришлось на полуфинал.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Политика Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.

Интернет Страховая компания в США допустила утечку данных клиентов Ранее News.ru писал, что доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы сохраняют 20% россиян.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Хоккей Канада — Чехия 5:1 (3-й период) Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).

Космос Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Авто С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.