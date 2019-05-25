Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в КрымКоммерсантъ 13:42
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
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Автоспорт
Даниил Квят: Машина вела себя идеально
Обновлено в 13:13
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Политика
Причастность Украины к крушению MH17 допустили в Нидерландах
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку
В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Футбол
«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»
В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара
Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава Минздрава Британии решил побороться за пост премьера
Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок хочет бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства Британии.
Обновлено в 13:28
Хоккей
Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
Обновлено в 14:15
Музыка
Дочь Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место, который пройдет 26 мая.
Обновлено в 14:32
Хоккей
Гол, который лишил Россию финала
Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2019 – и оно пришлось на полуфинал.
Обновлено в 11:28
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Политика
Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя
Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 14:01
Авто
Как избежать прокола колеса на трассе
Обновлено в 04:36
Интернет
Страховая компания в США допустила утечку данных клиентов
Ранее News.ru писал, что доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы сохраняют 20% россиян.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Хоккей
Канада — Чехия 5:1 (3-й период)
Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Культура
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
"Газета.Ru" вспоминает самые интересные факты из жизни знаменитости.
Обновлено в 11:55
Космос
Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска
Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple
Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой.
Обновлено в 08:06
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Футбол
Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млн
Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн.
Обновлено в 11:06