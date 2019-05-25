Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в КрымКоммерсантъ 13:42
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
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Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Обновлено в 19:55
Политика
Попытка LG потроллить Huawei вышла ей боком
Попытка LG потроллить Huawei, столкнувшуюся с проблемами в связи с введёнными США ограничениями, не только не получила поддержки у пользователей, но и высветила проблемы собственных клиентов южнокорейской компании.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено в 20:05
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 18:35
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Футбол
Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»
Обновлено в 18:43
Экономика
Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT
Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
Обновлено в 19:54
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:21
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено в 17:12
Гаджеты
Инсайдер показал защитное стекло для смартфона Redmi K20
Напомним, презентация устройств запланирована на 28 мая 2019 года.
Обновлено в 15:50
Культура
Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе»
Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».
Обновлено в 06:39
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 17:30
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.
Обновлено в 14:56
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Технологии
Топ самых популярных брендов среди молодежи возглавила компания Google
По данным информационного портала «Ферреа», рейтинг самых популярных брендов возглавила компания Google.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Экономика
В России подешевела красная икра
Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31