Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 03:26
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.RT на русском03:01
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