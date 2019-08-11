с чего всё началось

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Футбол «Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро «Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.

Общество В Москве прошёл согласованный митинг В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Футбол Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“» Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Политика В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Футбол «Арсенал» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч РПЛ Пресс-службы «Арсенала» и «Уфы» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 5-го тура РПЛ.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Наука Создан искусственный язык для определения подлинности виски Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по объемам международных резервов За последние четыре года международные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Здоровье Детям незаконно делали прививки в Ростовской области В Красном Сулине в центре образования детей с ограниченными возможностями здоровья незаконно проводилась вакцинация, сообщает прокуратура Ростовской области.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Наука Ученые рассказали, почему кошки едят траву Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.

Общество Медведев отметил роль строительной отрасли Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.