Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 03:26

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится
 в сообщении.
RT на русском03:01

Подробнее о событии

В Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Путина в Крым

РБК05:13

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

РИА Новости03:26

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

ТАСС02:50

Опять не согласовал: МИД Украины негодует из-за визита Путина в Крым

РИА Новости Крым03:13

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

RT на русском03:01

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Коммерсантъ02:55

В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым

Известия04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии

Обновлено в 05:04
Религия

Милонов показал, как празднуют Рождество святителя Николая в Шушарах

Обновлено в 04:52
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Обновлено в 01:46
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено 09 августа в 16:13
Общество

Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Обновлено вчера в 11:52
Здоровье

Доктор Мясников по походке диагностирует болезни

Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Политика

Британские активисты выступили против помощи Украине

Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Космос

Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении

Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Huawei представила смарт-телевизоры Honor с HarmonyOS

Обновлено вчера в 16:16
Политика

Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным

Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52
Наука

Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса

Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

Обновлено в 02:11
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек

В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»

Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Обновлено вчера в 19:17
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Общество

Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй

ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Армия и оружие

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное