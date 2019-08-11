с чего всё началось

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.

Происшествия В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.

Здоровье Доктор Мясников по походке диагностирует болезни Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.

Политика Британские активисты выступили против помощи Украине Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Космос Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.

Политика Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

Наука Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Футбол Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“» Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.