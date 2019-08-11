Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в КрымРИА Новости 03:26
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить183
с чего всё началось
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным...» — говорится в сообщении.RT на русском03:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28
Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье
Доктор Мясников по походке диагностирует болезни
Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Политика
Британские активисты выступили против помощи Украине
Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Космос
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Huawei представила смарт-телевизоры Honor с HarmonyOS
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным
Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»
Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Армия и оружие
СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»
Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24