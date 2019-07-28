Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в КрымRT на русском 07:13

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
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