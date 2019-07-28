Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в КрымRT на русском 07:13
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
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Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Футбол
Игнатьев посвятил голы Сибири и рассказал про пожары
Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал о том, кому хочет посвятить свои голы в матче против «Сочи».
Обновлено в 15:27
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в Петербурге
Сергей Карпенко в 1991 году стал чемпионом СНГ по кикбоксингу, через год завоевал чемпионский титул в России.
Обновлено в 13:22
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Политика
В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна
Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Политика
Ставропольчане отмечают день ВМФ в Севастополе
«Привет» и поздравления с Днем военно-морского флота из Севастополя от Ставропольской делегации передал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Космос
Китай произвел первый успешный запуск коммерческой ракеты-носителя
Сообщается, что через некоторое время после старта ракета успешно вывела в космос два научных спутника и "полезную нагрузку", которые успешно вышли на заданную орбиту на высоте 300 км. В Китае отмечают, что данный запуск стал исторически важным для китайских частных компаний, занимающихся космическими разработками.
Обновлено 25 июля в 05:45
Футбол
Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию
Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
Обновлено в 14:02
Общество
Пробежка как искусство. Бегун рисует картины с помощью трекера
Житель Сан-Франциско во время пробежек создает рисунки на картах с помощью фитнес-трекера.
Обновлено в 14:53
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Футбол
ФК «Ростов» выиграл у тульского «Арсенала»
Обновлено в 12:39
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Кино
55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 09:56
Здоровье
Названы знаки, которые рискуют погибнуть от несчастного случая
Какие знаки имеют риск погибнуть от несчастного случая и как этого избежать, раскрыли специалисты по звездным светилам.
Обновлено в 09:25