МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в КрымТАСС 10:45

Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

Хоккей Воробьев назвал недочеты в игре сборной в полуфинале ЧМ по хоккею Сборной России по хоккею нудно было активнее действовать на «пятачке» у ворот Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, заявил главный тренер россиян Илья Воробьев, передает ТАСС.

Космос Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Общество Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Космос В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Хоккей Сборная России потерпела поражение в матче с Финляндией Сборная России потерпела поражение в сегодняшнем матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.

Происшествия Погиб ребенок: в Казахстане ветер снес батут с детьми В Караганде сильные порывы ветра опрокинули батут с детьми и отнесли его в сторону.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Общество Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.

Происшествия Административное здание эвакуировано в центре Москвы Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Новослободской улице в центре Москвы.

Общество Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более 2 тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Политика Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.

Армия и оружие В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.

Хоккей Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.