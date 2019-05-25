МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в КрымТАСС 10:45

Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Шоу-бизнес Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности» По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.

Происшествия Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.

Футбол «Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Происшествия Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Экономика Законопроект об ограничении выбросов внесен в Госдуму Законопроект о вводимом в России квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, который президент потребовал принять в весеннюю сессию, внесен правительством в Госдуму.

Шоу-бизнес Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.

Теннис Даяна Ястремская стала чемпионкой турнира в Страсбурге Украинская теннисистка Даяна Ястремская завоевала титул на соревнованиях в Страсбурге, обыграв в финале француженку Каролин Гарсия, - 6/4, 5/7, 7/6(3).

Шоу-бизнес Сын Иосифа Пригожина – отцу: «Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе» Иосиф Пригожин уже несколько лет пытается наладить отношения с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей.

Происшествия При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Космос Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

Транспорт Закрытые станции фиолетовой ветки метро заработают 26 мая Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", которые в субботу не принимают и не обслуживают пассажиров, откроются в воскресенье, 26 мая, как и планировалось изначально.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.