Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в КрымТАСС 10:45
Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
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Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради 5-летней дочери.
Обновлено в 09:22
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
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Хоккей
Воробьев: «Финны вышли кусаться, надо было заносить шайбу в ворота»
Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности»
По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
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Футбол
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В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.
Обновлено в 10:04
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит
Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Экономика
Законопроект об ограничении выбросов внесен в Госдуму
Законопроект о вводимом в России квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, который президент потребовал принять в весеннюю сессию, внесен правительством в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ
Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Теннис
Даяна Ястремская стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завоевала титул на соревнованиях в Страсбурге, обыграв в финале француженку Каролин Гарсия, - 6/4, 5/7, 7/6(3).
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Сын Иосифа Пригожина – отцу: «Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе»
Иосиф Пригожин уже несколько лет пытается наладить отношения с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей.
Обновлено в 07:00
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Транспорт
Закрытые станции фиолетовой ветки метро заработают 26 мая
Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", которые в субботу не принимают и не обслуживают пассажиров, откроются в воскресенье, 26 мая, как и планировалось изначально.
Обновлено в 10:58
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09