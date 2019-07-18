с чего всё началось

Союз венгров Закарпатья обвинили в сепаратизме из-за карты, на которой несколько украинских областей оказались в составе Венгрии. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Егор Божок. По его словам, изображение появилось на первой странице газеты «Карпаталия» под лозунгом «Венгр, вставай!».

Политика Власти Германии вслед за США раскритиковали приложение FaceApp Ранее сенатор США Чак Шумер направил обращение в ФБР и Федеральную торговую комиссию (FTC) с просьбой принять меры в связи с популярностью российского фотоприложения FaceApp.

Футбол Гончаренко - о возвращении Дзагоева Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об особой роли в команде полузащитника Алана Дзагоева и выразил надежду на его скорое возвращение в строй.

Политика МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Политика Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.

Происшествия В результате ДТП в Туве погибли семь человек В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.

Экономика «Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет» Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.

Политика Путин высказался об урегулировании в Донбассе Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Экономика МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете.

Экономика Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Экономика «Алроса» в I полугодии увеличила добычу алмазов на 10% "Алроса" в первом полугодии 2019 года увеличила добычу алмазов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,558 миллиона карат, следует из сообщения компании.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.

Политика Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины.

Происшествия В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.

Политика Генерального директора «Рустави 2» уволили Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».