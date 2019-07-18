Политика
МИД Украины возмутила карта Закарпатья в составе ВенгрииМосковский Комсомолец 05:21
Союз венгров Закарпатья обвинили в сепаратизме из-за карты, на которой несколько украинских областей оказались в составе Венгрии. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Егор Божок. По его словам, изображение появилось на первой странице газеты «Карпаталия» под лозунгом «Венгр, вставай!».
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с чего всё началось
Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области завело уголовное дело в связи с публикацией в газете «Карпаталия» карты, где часть страны показана как Венгрия.Аргументы и Факты07:37
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