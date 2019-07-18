с чего всё началось

Союз венгров Закарпатья обвинили в сепаратизме из-за карты, на которой несколько украинских областей оказались в составе Венгрии. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Егор Божок. По его словам, изображение появилось на первой странице газеты «Карпаталия» под лозунгом «Венгр, вставай!».

Политика Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Шоу-бизнес Экс-жена Леонида Харитонова Джемма Осмоловская скончалась от рака Джемма Осмоловская скончалась 15 июля на 80-м году жизни после борьбы с раком, живя в нищете.

Политика Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе «Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, расставшиеся в мае 2019 года после четырех лет совместной жизни, договорились о совместной опеке над двухлетней дочерью Леей.

Футбол Игрок сборной России подписал контракт с «Зенитом» Связующий сборной России по волейболу Дмитрий Ковалев стал игроком петербургского «Зенита».

Шоу-бизнес Виктория Лопырева боится неправильно воспитать сына Виктория пишет, что боится неправильно воспитать мальчика: недодать ему материнской любви и заботы или наоборот – дать ее слишком много.

Энергетика «Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Экономика X5 Retail Group: выручка растет двузначными темпами Темпы роста выручки компании после ускорения в 1 квартале замедлились до 14,4% г / г. Сокращение показателя продолжает наблюдаться в гипермаркетах "Карусель", тогда как "Пятерочка" и "Перекресток" растут двузначными темпами роста.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Шоу-бизнес Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.

Политика Жителям Украины стало проще получить российское гражданство Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Происшествия Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23 Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Армия и оружие Катар расследует путь ракеты к итальянским неонацистам Катар совместно с властями Италии и еще одной неназванной страны расследует путь нелегальной транспортировки ракеты, ранее принадлежавшей катарским военным, а затем попавшей в руки итальянских неонацистов.

Политика Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.

Кино Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Технологии В России разработают цифровую образовательную платформу Планируется, что платформа будет включать в себя маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел.

Здоровье Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».