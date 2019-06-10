МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуациейВести.Ru вчера в 22:31

с чего всё началось

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом. Официальный Киев обращается ко всем вовлеченным в кризис сторонам с призывом решать возникшие споры с помощью диалога, а не силового противостояния.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Экономика Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0% Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.

Здоровье Великий вопреки. Академик Евгений Чазов отмечает 90-летие Карболка и махорка Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.

Происшествия СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.

Хоккей «Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом» Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Происшествия Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».

Общество В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Футбол Зане - единственный игрок, который смог обыграть ван Дейка в сезоне-2018/19 Зане обыграл Ван Дейка 19 ноября в матче сборных Германии и Нидерландов (2:2) в рамках группового этапа Лиги наций.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.

Политика Партия Зеленского «Слуга народа» назвала первых кандидатов в Раду Внеочередные выборы в украинский парламент запланированы на 21 июля Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" назвала 20 своих кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Верховную раду, пишет РИА Новости.

Политика Кадыров призвал прекратить прессинг на следствие по делу Голунова Следствие и суд быстрее разберутся в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, если либеральная общественность прекратит прессинг.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Экономика В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами в 8 раз.