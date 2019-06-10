Политика

МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в МолдавииИзвестия вчера в 18:55

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом заявило украинское министерство иностранных дел. Ведомство считает, что для страны и безопасности в регионе необходимо не допустить якобы внешнее вмешательство.
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МИД Украины обеспокоен ситуацией в Молдавии

Газета.Ru02:47

В Совфеде оценили заявление Киева о «российском сценарии» в Молдавии

RT на русском02:17

МИД Украины призвал не допустить «российского сценария» в Молдавии

РИА Новостивчера в 20:40

На Украине обеспокоились ситуацией в Молдавии

REGNUM00:43

В МИД Украины завили об обеспокоенности в связи с ситуацией в Молдавии

ТАССвчера в 20:18

Украина предостерегла Молдавию от «российского сценария»

Lenta.ruвчера в 19:45

Украина призывает не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии

Московский Комсомолецвчера в 17:31
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

Вода отключена в двух городах Украины в связи с загрязнением реки Рось

Обновлено в 01:55
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России

Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
Обновлено в 02:57
Общество

Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Обновлено в 03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Китай намекнул американским Dell и Microsoft на возможные проблемы

Чиновники КНР, как пишет NYT, намекнули представителям этих компаний, что те могут столкнуться с серьёзными проблемами в случае отказа от взаимной торговли технологиями.
Обновлено вчера в 01:20
Политика

ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Обновлено в 02:13
Политика

Ассанжа выдадут США, заявил экс-глава МИД Эквадора

Бывший глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа с большой долей вероятности выдадут Соединенным Штатам.
Обновлено в 01:46
Происшествия

На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения

По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Кино

Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»

Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Сотрудница алмазодобывающей компании "АЛРОСА" и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.
Обновлено в 03:12
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Здоровье

В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Политика

У России есть резерв для участия в миротворческих миссиях ООН — МВД РФ

Попов сообщил, что у России есть резерв миротворцев в количестве 20−25 военнослужащих, которые готовы выдвинуться на место службы в миссию в любой момент.
Обновлено в 02:32
Наука

В мышиной печени обнаружили долгожителей

Обновлено 07 июня в 10:57
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Игры

В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox

Обновлено в 02:36
Здоровье

Губернатор назначил нового министра здравоохранения Красноярского края

Новым министром здравоохранения Красноярского края с сегодняшнего дня, 10 июня, назначен Борис Немик.
Обновлено в 02:53
Общество

Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию

Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Энергетика

Нефть приподнялась над отметкой $63,50

Нефть марки Brent приподнялась над отметкой $63,50 за баррель, закрывшись выше уровня $63, что свидетельствует о некотором улучшении краткосрочной технической картины после недавних распродаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Обновлено в 03:12
Авто

Короткий тест на память: откуда взялась 13-я модель ВАЗа?

Обновлено в 01:00
Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
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