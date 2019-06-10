Политика

МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в МолдавииИзвестия 18:55

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом заявило украинское министерство иностранных дел. Ведомство считает, что для страны и безопасности в регионе необходимо не допустить якобы внешнее вмешательство.
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«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — говорится в заявлении
, опубликованном на сайте МИД Украины.
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