Политика
МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в МолдавииИзвестия 18:55
Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом заявило украинское министерство иностранных дел. Ведомство считает, что для страны и безопасности в регионе необходимо не допустить якобы внешнее вмешательство.
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«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.RT на русском17:09
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Украина призывает не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии
Московский Комсомолец17:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
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