МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуациейВести.Ru 22:31

с чего всё началось

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом. Официальный Киев обращается ко всем вовлеченным в кризис сторонам с призывом решать возникшие споры с помощью диалога, а не силового противостояния.

Кино Фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» стал лидером российского кинопроката Супергеройский боевик "Люди Икс: Тёмный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) от компании Marvel за первые дни показа в России и СНГ собрал 225 миллионов рублей и возглавил рейтинг кассовых сборов по итогам выходных.

Экономика Пенсионеров высаживают из вагонов Контекст НПФ "Открытие" из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.

Политика WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

Происшествия Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Общество На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек 522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.

Игры E3 2019: Gears 5 выйдет 10 сентября 2019 года В рамках пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 разработчики Gears 5 объявили, что игра выйдет 10 сентября 2019 года на Xbox One и Windows 10.

Происшествия Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650 Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.

Общество Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.

Политика Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.

Игры Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077 Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы 9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.

Финансы Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.

Здоровье Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.

Автоспорт Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.

Происшествия Житель Якутии расстрелял семью из трех человек Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.