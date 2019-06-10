Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуациейВести.Ru 22:31

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом. Официальный Киев обращается ко всем вовлеченным в кризис сторонам с призывом решать возникшие споры с помощью диалога, а не силового противостояния.
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с чего всё началось
«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — говорится в заявлении
, опубликованном на сайте МИД Украины.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
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