Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуациейВести.Ru 22:31
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом. Официальный Киев обращается ко всем вовлеченным в кризис сторонам с призывом решать возникшие споры с помощью диалога, а не силового противостояния.
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с чего всё началось
«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.RT на русском17:09
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Украина призывает не допустить «российского сценария федерализации» в Молдавии
Московский Комсомолец17:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Кино
Фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» стал лидером российского кинопроката
Супергеройский боевик "Люди Икс: Тёмный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) от компании Marvel за первые дни показа в России и СНГ собрал 225 миллионов рублей и возглавил рейтинг кассовых сборов по итогам выходных.
Обновлено в 19:42
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Обновлено в 06:42
Экономика
Пенсионеров высаживают из вагонов
Контекст НПФ "Открытие" из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Политика
WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 22:02
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Игры
E3 2019: Gears 5 выйдет 10 сентября 2019 года
В рамках пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019 разработчики Gears 5 объявили, что игра выйдет 10 сентября 2019 года на Xbox One и Windows 10.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650
Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Общество
Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено в 20:27
Политика
Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 18:14
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы
9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Здоровье
Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла
На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.
Обновлено в 21:15
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02